بعد أنباء عن محادثات مع السعودية.. إيران تعلن دعمها للوساطة العراقية

بغداد، العراق (CNN)-- أعلن السفير الإيراني لدى العراق إيراج مسجدي أن بلاده ترحب بوساطة الحكومة العراقية لتقريب علاقات إيران بالدول العربية، وذلك بعد أنباء عن محادثات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في العراق.

وقال مسجدي إن "الجمهورية الإسلامية تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى الى فتور في العلاقات، وتم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية

وأضاف مسجدي أن إيران تدعم العراق في تطوير علاقاته مع العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بوساطة بغداد لإزالة التوتر بين دول المنطقة، مشددا على أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار.

واعتبر السفير الإيراني أن "تواجد العسكريين الأمريكيين لا يصب في مصلحة العراق والمنطقة"، وقال إن "قوات العراق ودول المنطقة قادرة لوحدها على تأمين أمنها". وأضاف أن "ملف اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس تتم متابعته من قبل إيران والعراق على المستويات القضائية والسياسية والدولية".