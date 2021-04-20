دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري حازم المجالي، الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً، في إشارة إلى القضية التي باتت تعرف إعلاميا باسم قضية الفتنة.

وقال المجالي، في بيان، إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأضاف: "تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".

وتابع بالقول إن "نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".