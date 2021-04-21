تداول فيديو شخص يصلي منتصف الشارع بالكويت.. والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر وقوف شخص بسيارته منتصف أحد الطرق في الكويت والنزول لأداء الصلاة على الطريق.

توضح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان مقطع الفيديو المتداول لشخص يقوم بالصلاة على احد الطرق الرئيسية قديم ويعود لعام 2017 https://t.co/7kGKlo0cIX

الداخلية الكويتية عقّبت على مقطع الفيديو ناشرة صورة منه مع إخفاء هوية الشخص الظاهر بالفيديو بتغريدة قالت فيها: "توضح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان مقطع الفيديو المتداول لشخص يقوم بالصلاة على أحد الطرق الرئيسية قديم ويعود لعام 2017".

الإعلام الأمني": قطاع الأمن الجنائي يضبط مواطنا قام بارتكاب جريمة قتل بمحافظة مبارك الكبير https://t.co/e6BtFyvGJ7

وفي سياق منفصل ألقت الداخلية الكويتية الضوء على جريمة قام فيها شخص باختطاف مواطنة من سيارتها والتوجه بها إلى مكان غير معلوم قبل قتلها، مؤكدة على أنها ضبطت مرتكب الجريمة بوقت قياسي.

وقالت الداخلية في بيانها أن الواقعة حدثت في منطقة محافظة مبارك الكبير، لافتة إلى أن الجاني اعترف "بتسديد طعنة واحدة للمجني عليها نافذة بالصدر أدت إلى وفاتها.