دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – جدد مجلس الوزراء السعودي دعوته لإيران للانخراط في المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد، وذلك في الجلسة الأسبوعية للمجلس الثلاثاء.

وقال المجلس إنه يجدد دعوة إيران لـ"الانخراط في المفاوضات الجارية،وتفادي التصعيد وعدم تعريض المنطقة إلى المزيد من التوتر،وضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة؛لمنعها من الحصول على السلاح النووي ومن تطوير القدرات اللازمة لذلك".

وأضافت الحكومة السعودية في اجتماعها، إنها تندد بـ"محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام طائرات دون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية، والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها وتدميرها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكانت قد أجرت إيران والسعودية محادثات مباشرة على مستوى منخفض في العراق في 9 أ بريل/ نيسان، بحسب مصدرين في الحكومة العراقية على دراية مباشرة بالحدث.

ورُغم أن المحادثات جرت على مستوى منخفض، إلا أنها مهمة، لا سيما بعد أن قطعت المملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران في 2016