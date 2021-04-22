حصرياً.. كاميرا CNN مع ناجين من “الكيماوي” في دوما

ناجٍ من هجوم كيماوي: على المجتمع الدولي أن يخجل من نفسه.. وعلى نيكي هيلي الاستقالة

غازي عنتاب، تركيا (CNN)-- في خطوة غير مسبوقة، صوت أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية، على تعليق حقوق التصويت لسوريا كعقاب على استخدام الحكومة المتكرر للأسلحة الكيماوية ضد سكانها.

وصوّتت 87 دولة لصالح القرار مع 15 دولة عارضت الخطوة، بما في ذلك سوريا وإيران وروسيا والصين. وامتنعت 34 دولة عن التصويت.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نددت الخارجية السورية بالقرار واتهمت الدول الغربية التي أيدت تعليق "الأساليب البشعة للابتزاز والتهديد والضغط لتمرير قرار غربي ضد سوريا في سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة".

وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، بعد أن هددت الولايات المتحدة بشن غارات جوية ردًا على هجوم كيماوي على الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وتوصل محققون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيماوية في أربع هجمات على الأقل بين عامي 2014 و 2017.