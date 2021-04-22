دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الخميس، بعد لقاء مع البابا فرنسيس في الفاتيكان، أن البابا سوف يزور لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال الحريري، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "شرحت لقداسة البابا فرنسيس المشاكل التي نعاني منها وطلبت من قداسته مساعدة لبنان"، وأضاف أن "البابا حريص على العيش المشترك في لبنان وهو ينظر إلى اللبنانيين كجسم واحد وكرسالة ينبثق منها الاعتدال والعيش الواحد". وتابع إن "البابا سيزور لبنان لكن بعد تشكيل الحكومة".

وأشار الحريري إلى الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية التي تعطل تشكيل الحكومة الجديدة، وقال إن "ما يحصل في لبنان هو أن هناك فريق يريد اقتصاد حر وفريق آخر يريد أن يضع يده على الكهرباء وغيرها ويريد العمل مع جهة واحدة اقتصادية".

وأضاف: "نحن في وضع سيء للغاية، لكن تشكيل الحكومة سيساعد على وقف الانهيار، إلا أن البعض يريد انهيار لبنان والكيان للبقاء في السياسة".

وأكد الحريري أن المبادرة الفرنسية "قائمة حتى الآن". وقال: "أظن أن الفاتيكان يعلم أكثر من الجميع أساس المشكلة في لبنان". وأضاف: "جولاتي خارج لبنان هي للعمل وللبحث في كيفية مساعدة لبنان، وربما هناك من يقوم بالسياحة داخل القصر الجمهوري".