الإمارات تقرر تعليق الرحلات القادمة من الهند ضمن إجراءات مواجهة كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الخميس، عن تعليق جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من الهند، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للإمارات والمتجهة إلى الهند، وذلك ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان، أنه "يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً لكي يسمح لهم بدخول الإمارات، وذلك اعتباراً من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وقررت الهيئة "استثناء رعايا الإمارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجر لمدة 10 أيام وفحص PCR في المطار وكذلك في اليومين الرابع والثامن من دخول الإمارات، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code"، بحسب البيان.

وقالت الهيئة إن "قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي في جمهورية الهند الصديقة وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الإمارات التي تراقب تطورات الأوضاع بشكل مستمر للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني".

ودعت الهيئة جميع المسافرين المتأثرين بالقرار إلى "المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى".