منها شرم الشيخ والغردقة.. عودة كاملة لرحلات الطيران بين مدن مصر وروسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتفق الرئيسان الروسي والمصري على عودة حركة الطيران بين البلدين بما في ذلك الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ، وذلك في اتصال هاتفي كشف فحواه المتحدث باسم الرئاسة المصرية الجمعة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين"، حسب قوله

ورحب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، باستئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ونظيرتها المصرية في حين أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولفت إلى أن موسكو "عول على دور مصر المحوري في استقرار محيطها الاقليمي بأسره"، وفقا للرئاسة المصرية.

وكانت قد توقفت حركة الطيران بين البلدين بالكامل عام 2015 بعد حادثة تفجير طائرة ركاب روسية كانت متوجهة من شرم الشيخ المصرية إلى سان بطرسبرغ الروسية، قبل أن تستأنف روسيا الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي فقط عام 2018.