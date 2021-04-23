دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق لها بعد القرار السعودي، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تلقت قرار منع الفواكه والخضروات اللبنانية إلى أراضي المملكة من السفارة السعودية لدى بيروت قبل إعلانه بشكل رسمي، وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أنه سيرفع الأمر لكبار المسؤولين.

وقالت الخارجية في أول تعليق لها: "تهريب المخدرات في حاويات او شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان الى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وان تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان"، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ودعت الوزارة "السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الاجهزة الامنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الافة وتفشيها ولمنع الاضرار بالمواطنين الابرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني"، وفقا للوكالة.

وكانت قد أصدرت الداخلية السعودية قرارا بمنع دخول واردات الفواكه والخضروات اللبنانية إلى أراضي المملكة تزامنا مع ضبط ملايين حبات المخدر القادمة في شحنة "رمان" الجمعة.