مكسيكو سيتي، المكسيك (CNN)-- قالت منظمة اس او اس ميديتيراني الخيرية، في بيان الخميس، إنه لم يتم العثور على ناجين في حطام قارب مطاطي قبالة ساحل العاصمة الليبية طرابلس، يعتقد أنه كان على متنه 130 شخصًا.

وحسب البيان، فقد تم الإبلاغ عن تعرض القارب لحادث صباح الأربعاء، حيث تجري عمليات البحث عن الإنقاذ وسط أمواج تصل إلى 6 أمتار.

وقالت لويزا ألبرا، منسقة البحث والإنقاذ على متن سفينة إنقاذ المهاجرين أوشن فايكنغ - التي تديرها منظمة اس او اس ميديتيراني بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، في البيان: "اليوم، بينما كنا نبحث بلا هوادة دون تلقي دعم من السلطات البحرية المسؤولة، تم العثور على ثلاث جثث. رصدت طائرة فرونتكس حطام قارب مطاطي بعد فترة وجيزة. منذ وصولنا إلى مكان الحادث اليوم، لم نعثر على أي ناجين بينما تمكنا من رؤية ما لا يقل عن عشر جثث بالقرب من الحطام".

وأضافت ألبرا: "هذا هو الواقع في وسط البحر الأبيض المتوسط: فقد أكثر من 350 شخصًا حياتهم بالفعل في هذا الجزء من البحر هذا العام ، ناهيك عن العشرات الذين لقوا حتفهم في حطام السفينة الذي شهدناه اليوم".

وتابعت: "تتخلى الدول عن مسؤوليتها في تنسيق عمليات البحث والإنقاذ، تاركةً الجهات الفاعلة الخاصة والمجتمع المدني لملء الفراغ القاتل الذي يتركونه وراءهم. ويمكننا أن نرى نتيجة هذا التقاعس المتعمد في البحر حول سفينتنا".