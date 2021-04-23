فيديو

السعودية تنشر فيديو إحباط محاولة تهريب ملايين حبات مخدر من لبنان في ثمر "الرمان"

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
السعودية تنشر فيديو إحباط محاولة تهريب ملايين حبات المخدر من لبنان في ثمر "الرمان"
Credit: YASIN AKGUL / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السعودية إحباط محاولة تهريب 2.4 حبة مخدرات من لبنان كان قد حاول مهربوها إيصالها إلى المملكة داخل شحنة رُمان.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يُظهر عملية إحباط محاولة تهريب المخدرات، ويكشف المقطع أن المهربين حاولوا وضع حبوب المخدرات داخل ثمرات الرمان.

وظهر في المقطع الذي نشرتها القناة الرسمية السعودية أن مكافحة المخدرات هي التي أحبطت محاولة تهريب الشحنة.

ويُتهم حزب الله اللبناني بأن عناصر موالين له مسؤولين عن تجارة المخدرات في لبنان وتصديرها للخارج، في حين نفى الحزب هذه الاتهامات بشكل مطلق في أكثر من مناسبة، في حين لم توجه الرياض بعد أصابع الاتهام لجهة معينة بهذه الحادثة.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.