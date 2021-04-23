دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السعودية إحباط محاولة تهريب 2.4 حبة مخدرات من لبنان كان قد حاول مهربوها إيصالها إلى المملكة داخل شحنة رُمان.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يُظهر عملية إحباط محاولة تهريب المخدرات، ويكشف المقطع أن المهربين حاولوا وضع حبوب المخدرات داخل ثمرات الرمان.

وظهر في المقطع الذي نشرتها القناة الرسمية السعودية أن مكافحة المخدرات هي التي أحبطت محاولة تهريب الشحنة.

فيديو عاجل | إحباط تهريب أكثر من 2,4 مليون حبة مخدرات واردة في شحنة رمان من #لبنان #الإخبارية #الحرب_على_المخدرات https://t.co/GEmZH8ynB1

ويُتهم حزب الله اللبناني بأن عناصر موالين له مسؤولين عن تجارة المخدرات في لبنان وتصديرها للخارج، في حين نفى الحزب هذه الاتهامات بشكل مطلق في أكثر من مناسبة، في حين لم توجه الرياض بعد أصابع الاتهام لجهة معينة بهذه الحادثة.