الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون في مجال الرعاية الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الخميس، توقيعها اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية، بحضور وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس.

وشملت الاتفاقية التعاون في مجالات مرتبطة بتعزيز جودة قطاع الرعاية الصحية في كلا البلدين، مثل مكافحة الأوبئة، وتعزيز الأمن الإلكتروني وحماية البيانات الصحية، بالإضافة إلى التدريبات الطبية، ومجالات الإبداع والذكاء الاصطناعي ضمن مجالات أخرى عالية التقنية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، يوسف محمد السركال: "الإمارات وإسرائيل أثبتتا براعتهما الفائقة في مجال الرعاية الصحية إذ تعتبر برامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في الدولتين ضمن الأسرع والأكفأ عالمياً".

واعتبر السركال أنه "من الطبيعي أن تعزز الدولتان تعاونهما التقني نظراً لكونهما الأكثر تفوقاً في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب السركال عن ثقته في سعي البلدين "لتسهيل زيارات الخبراء المتبادلة وتأسيس مشروعات اقتصادية وصحية كبرى بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية".

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما. وتبع ذلك توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات المشتركة، بما في ذلك إعفاء مواطنيهما من الحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل والإمارات، على حد سواء.