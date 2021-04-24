أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه يعتزم الاعتراف بمذبحة الأرمن التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية عام 1915 على أنها إبادة جماعية، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على المحادثة.

ولم تذكر قراءات من البيت الأبيض والرئاسة التركية القضية. ووصف الشخص المُطلع على المكالمة بأنها كانت "متوترة".

وذكرت شبكة CNN سابقًا أن بايدن كان يستعد للاعتراف بالفظائع التي دامت قرنًا ضد الأرمن على أنها إبادة جماعية، والوفاء بوعد حملته الانتخابية. وكان أسلاف بايدن في البيت الأبيض قد امتنعوا عن استخدام هذه الكلمة، خائفين من إلحاق الضرر بالعلاقات مع حليف إقليمي رئيسي.

كنائب للرئيس، تعامل بايدن بشكل متكرر مع أردوغان وقام بأربع رحلات إلى تركيا، بما في ذلك في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. ولكن منذ ذلك الحين قدم وجهة نظر غير وردية عن الزعيم التركي.

وقال بايدن لهيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في عام 2020: "لقد أمضيت الكثير من الوقت معه. إنه مستبد. إنه رئيس تركيا وأكثر من ذلك بكثير. ما أعتقد أننا يجب أن نفعله هو اتخاذ منهج مختلف تمامًا تجاهه الآن، مما يوضح أننا ندعم قيادة المعارضة".

وتحدث بايدن عبر الهاتف مع أردوغان يوم الجمعة، وهي أول محادثة له مع الزعيم التركي منذ توليه منصبه. فُسرت الفترة الطويلة بدون اتصال على أنها إشارة إلى أن بايدن يضع أهمية أقل على علاقة الولايات المتحدة مع تركيا في المستقبل.

في قراءة للمكالمة، قال البيت الأبيض إن بايدن "نقل اهتمامه بعلاقة ثنائية بناءة مع مجالات تعاون موسعة وإدارة فعالة للخلافات".