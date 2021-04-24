دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، مشاورات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد وصوله القاهرة، مساء السبت.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن الجانبين بحثا العديد من الملفات في مقدمتها سد النهضة الإثيوبي، والاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة.

وأشار متحدث الرئاسة المصرية إلى أن السيسي والشيخ محمد بن زايد اتفقا "على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية لدول المنطقة".

كما اتفق الجانبان على "العمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي"، بحسب المتحدث.

وكان الرئيس المصري قد استقبل ولي عهد أبوظبي في مطار القاهرة لدى وصوله البلاد.

من جانبه، كتب الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه في تويتر: "التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها".

التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة .. بحثنا العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ..وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها. https://t.co/9RMSJiUVP6

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بدور مصر "كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات"، حسب بيان الرئاسة المصرية.