دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، الأحد، أن إجمالي ما تم ضبطه من مخدرات في المملكة مصدرها لبنان بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات كيلوغرامات الحشيش.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت منع دخول الفواكه والخضروات اللبنانية إلى أراضي السعودية بسبب تزايد عمليات تهريب المخدرات عبر شحناتها، مطالبة السلطات اللبنانية بتقديم ضمانات بإيقاف هذه العمليات، وذلك بعد الإعلان عن إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر من لبنان إلى السعودية.

وقال السفير السعودي إن "إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي المخدرات بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية".

وأضاف بخاري، عبر حسابه على تويتر، أن "الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها".