دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي، جو بايدن، بسبب اعترافه بأن أحداث 1915 بحق الأرمن تمثل "إبادة" مشيرا إلى ان مهمة التأريخ يجب أن تترك للمؤرخين لا الساسة، وأشار إلى أن المذبحة بحق الأرمن لم تكن إلا عملية "تبديل أمكنة" راح ضحيتها 150 ألف شخص نتيجة الأوبئة والأحداث الأمنية.

وقال أردوغان: "بايدن استخدم عبارات غير محقة لا أساس لها وتخالف الحقائق بشأن أحداث أليمة وقعت قبل أكثر من قرن"، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وتابع الرئيس النركي قائلا: "يجب ترك مهمة تقصي الأحداث التاريخية وكشف الحقائق للمؤرخين وليس الساسة"، وتابع: "نعتقد أن الوصف الذي استخدمه بايدن جاء نتيجة لضغوط الجماعات الأرمنية المتطرفة والمعادية لتركيا"، على حد تعبيره.

وأكد أردوغان أن تركيا "لم تتلق لغاية الآن رداً على اقتراح بإنشاء "لجنة مشتركة للتاريخ" بشأن المزاعم الأرمينية"، حسب قوله.

وشرح الرئيس التركي الأحداث من وجهة نظره قائلا: "الدولة العثمانية اتخذت قرار نقل وإسكان الأرمن كتدبير ضد تمرد قائم ومجازر متصاعدة وليس ضد تهديد محتمل"، وأضاف: "عدد الذين شملهم قرار النقل والإسكان لا يتعدى 600 ألف على أقصى تقدير بحسب التقارير الأمريكية والرقم الحقيقي أقل في الواقع"، على حد قوله.

وتابع أردوغان قائلا: "لم يحدث شيء يوصف بالمأساة الإنسانية في 1915 وما حدث هو إغلاق الحكومة العثمانية منظمات تعاونت ضدها مع البلدان المعادية أثناء الحرب"، وأردف: "لا يوجد أي دليل ملموس على المزاعم الأرمينية كما أنه لا يوجد قرار صادر عن محكمة دولية"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "هناك مقابر جماعية للأتراك قتلهم الأرمن في أماكن كثيرة لكن لا يوجد أي مكان تجدون فيه مقبرة جماعية للأرمن لأنها لم تقع أصلا"، وتابع: "إذا كنتم تتحدثون عن إبادة جماعية فيتعين عليكم النظر إلى المرآة ومحاسبة أنفسكم"، حسب قوله.

وأشار أردوغان إلى أنه "قبل قرن كان أكثر من 80 بالمائة من السكان في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها أرمينيا اليوم مسلمون، أما اليوم لم يتبق أحد تقريبًا من المسلمين الأتراك والشركس في نفس المنطقة"، وتابع: "الدولة العثمانية لم ترسل السكان الأرمن إلى أي بلد آخر بل انتقلوا داخل أراضي البلاد"، حسب قوله.

ولفت الرئيس التركي إلى أن "عدد الذين فقدوا حياتهم من الأرمن خلال عملية تبديل أماكنهم بالكاد يصل إلى 150 ألف شخص وذلك جراء الأوبئة والحوادث الأمنية أو الاشتباكات مع قوات الأمن وبالطبع كل واحد منهم روح بشرية ورقم هام والمؤرخون والساسة الأرمن يعترفون أيضا بتضخيم الأرقام الحقيقية عبرإضافة صفر إليه"، حسب قوله.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أطلق كلمات مؤثرة في بيان يوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية لمذبحة 1915 للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية باعتبارها إبادة جماعية، وفاءً بوعد حملته الانتخابية.