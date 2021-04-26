دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين، إلى قطر، الإثنين، في أول زيارة له إلى الدوحة منذ "بيان ال‘ُلا" الذي وضع مبادئ المصالحة الخليجية.

ونشرت الخارجية السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تغريدة قالت فيها: "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يصل لدولة قطر الشقيقة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "في مقدمة مستقبليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي القحطاني".

#الدوحة | وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يصل لدولة #قطر الشقيقة وفي مقدمة مستقبليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي القحطاني https://t.co/5TuEWgS69v

وأعرب وزير الخارجية القطري خلال اجتماع مع نظيره السعودي، عن تأييد بلاده للإجراءات التي اتخذتها السعودية لمكافحة تهريب المخدرات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، في إشارة إلى منع الرياض دخول منتجات الخضار والفواكه اللبنانية بعد ضبط ملايين حبات المخدر القادمة من لبنان.

يذكر أن هذه الويارة الأولى المعلنة لوزير خارجية سعودي إلى قطر منذ الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو/حزيران من عام 2017.