استمرار المواجهات في القدس.. ومحمد دحلان يبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تستمر المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين مستمرة في القدس، إذ تجددت الاشتباكات مساء الأحد وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية في تقرير على موقعها الرسمي: "شهدت اورشليم القدس ليلة أخرى من أعمال العنف الفلسطينية، وتعرضت قوة خاصة للشرطة، تنكرت بزي يهود متشددين دينيا للاعتداء قرب باب الخليل، فاعتقلت اثنين من سكان شرقي المدينة بشبهة تنفيذ الاعتداء".

وأضاف الهيئة أن "المفتش العام للشرطة، الجنرال يعكوف شابتاي أوعز بإزالة الحواجز من ساحة باب العامود، وبعد ان نُفذت الخطوة تجمهر في المكان شبان مرددين هتافات مناوئة لإسرائيل، وقامت الشرطة بتفريقهم.."

مرة تلو الأخرى يثبت شعبنا الفلسطيني أن لا سيادة في القدس سوى لأهل القدس، مبارك لأهل القدس صمودهم، مبارك لقدسنا انتصار أهلها، مبارك لشعبنا انتصار إرادته . عاش نضال شعبنا الفلسطيني وعاشت فلسطين عربية حرة وعاصمتها القدس الشريف. #القدس

من جهته نشر محمد دحلان، القيادي السابق بحركة فتح الفلسطينية، تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر قال فيها: " مرة تلو الأخرى يثبت شعبنا الفلسطيني أن لا سيادة في القدس سوى لأهل القدس، مبارك لأهل القدس صمودهم، مبارك لقدسنا انتصار أهلها، مبارك لشعبنا انتصار إرادته.. عاش نضال شعبنا الفلسطيني وعاشت فلسطين عربية حرة وعاصمتها القدس الشريف".