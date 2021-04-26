الصدر عن حادثة مستشفى ابن الخطيب: أخشى أن تكون ضمن حوادث متتالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق من أن تكون حادثة مستشفى ابن الخطيب ضمن حوادث متتالية يسعى لها مخربون مع اقتراب الانتخابات.

جاء ذلك في بيان للصدر قال فيه: "أعزي نفسي قبل أن أعزي ضوي الضحايا الذين الذين ذهبوا ضحية الإهمال والفساد في مستشفى ابن الخطيب.."، مضيفا: "بيد أني أخشى أن يكون ذلك الحادث الأليم ضمن حوادث ستكون متتالية من أجل أهداف يضمرها بعض المخربين لاستهداف أمن العراق لاسيما مع اقتراب الانتخابات وخصوصا مع اضمحلال فرصهم في الفوز بها وتراجع شعبيتهم بسبب أفعالهم غير الوطنية.."

وأضاف: "من هنا أحذر الجميع من زج الشعب والأبرياء في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.. فالتنافس على الانتخابات إنما هو تنافس من أجلهم وأجل أمنهم ولقمتهم بل وكرامتهم لا من أجل أذاهم وضررهم.."

وتابع الصدر قائلا: "إن كان وزير الصحة مقصرا فعلى رئيس الوزراء إقالته فهو من اختاره ضمن وزارات أخرى مستقلة كان من المفترض أن تكون للكتلة الأكبر.."