دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلع وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، الرئيس ميشال عون، على نتائج التحقيقات الجارية بشأن قضية تهريب المخدرات إلى السعودية وعلى ما دار في اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وفقا ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

واطلع عون على "نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد امس في قصر بعبدا"، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

ووُضع الرئيس اللبناني في صورة "آخر التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وما توفر من معطيات لدى الأجهزة الأمنية"، كما أطلعه وزير الداخلية على ما دار في اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية السعودي، وفقا للوكالة.

وأشار فهمي إلى أنه أعرب خلال الاتصال مع وزير الخارجية السعودية عن "ادانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها"، وفقا للوكالة الرسمية.

وكانت قد أعلنت السعودية، الجمعة، منع دخول منتجات الخضار والفواكه اللبنانية بعد ضبط ملايين حبوب المخدرات في شحنة رمان كانت في طريقها لمدينة الدمام (شرق البلاد).