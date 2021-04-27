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واشنطن تنشر صورا لسفن إيرانية ضايقت قطعتين بحريتين أمريكيتين بالخليج

الشرق الأوسط
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واشنطن تنشر صورا لسفن إيرانية ضايقت قطعتين بحريتين أمريكيتين بالخليج
Credit: US Navy

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشرت البحرية الأمريكية صورا تظهر قيام 4 سفن تابعة للبحرية الإيرانية بمضايقة سفينتين تابعتين لخفر السواحل الأمريكي في منطقة الخليج، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

واشنطن تنشر صورا لسفن إيرانية ضايقت قطعتين بحريتين أمريكيتين بالخليج
Credit: U.S. Navy

وبينت البحرية الأمريكية أن إحدى السفن الإيرانية مرت بصورة خطيرة من مقدمة إحدى السفينتين الأمريكيتين رغم التحذيرات المتعددة التي أطلقت.

واشنطن تنشر صورا لسفن إيرانية ضايقت قطعتين بحريتين أمريكيتين بالخليج
Credit: US Navy

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي، ريبيكا ريبرايتش إن القطعتين الأميركتين وهما "كاترز رانغل" و"مونومي" كانتا تجريان دوريتين بحريتين روتينيتين في المياه الدولية بالخليج في الثاني من أبريل/ نيسان.

واشنطن تنشر صورا لسفن إيرانية ضايقت قطعتين بحريتين أمريكيتين بالخليج
Credit: US Navy

وأضافت المتحدثة أن السفن الإيرانية الأربعة كانت تضم 3 قطع هجومية سريعة بالإضافة إلى سفينة دعم أخرى تدعى "حارث55".

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