واشنطن تنشر صورا لسفن إيرانية ضايقت قطعتين بحريتين أمريكيتين بالخليج

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشرت البحرية الأمريكية صورا تظهر قيام 4 سفن تابعة للبحرية الإيرانية بمضايقة سفينتين تابعتين لخفر السواحل الأمريكي في منطقة الخليج، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

Credit: U.S. Navy

وبينت البحرية الأمريكية أن إحدى السفن الإيرانية مرت بصورة خطيرة من مقدمة إحدى السفينتين الأمريكيتين رغم التحذيرات المتعددة التي أطلقت.

Credit: US Navy

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي، ريبيكا ريبرايتش إن القطعتين الأميركتين وهما "كاترز رانغل" و"مونومي" كانتا تجريان دوريتين بحريتين روتينيتين في المياه الدولية بالخليج في الثاني من أبريل/ نيسان.

Credit: US Navy

وأضافت المتحدثة أن السفن الإيرانية الأربعة كانت تضم 3 قطع هجومية سريعة بالإضافة إلى سفينة دعم أخرى تدعى "حارث55".