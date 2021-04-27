أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت القوات البحرية الأمريكية، الثلاثاء، أن 4 سفن من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بزوارق خفر السواحل الأمريكي في مياه الخليج، مع عبور إحدى سفن الحرس الثوري مراراً وتكراراً أمام زوارق الدورية الأمريكية من مسافة قريبة جداً رغم التحذيرات المتعددة.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس ريبيكا ريباريش إن قطع البحرية الأمريكية كانت تجري دوريات روتينية في المياه الدولية بالخليج في 2 أبريل/ نيسان الجاري عندما اقتربت 3 زوارق هجومية سريعة وسفينة دعم إيرانية، من السفن الأمريكية.

وأضافت أن سفينة الدعم الإيرانية أغلقت بقوة على سفينة أمريكية ما دفعها لإجراء مناورة لتجنب الاصطدام.

وتابعت باسم الأسطول الخامس بالقول إن السفن الإيرانية تحرشت بسفن البحرية الأمريكية لمدة 3 ساعات تقريباً، رغم التحذيرات المتكررة.

وأكدت ريبارش أن الإجراءات الإيرانية "غير آمنة وغير مهنية" وتزيد من أخطار الاصطدام. وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، تجاهلت تصرفات السفن الإيرانية القواعد البحرية المعترف بها دولياً واللوائح الدولية لمنع الاصطدامات في البحر".