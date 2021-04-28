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مدير مكتب محمد بن سلمان يكشف "أحد أجمل الردود" التي وصلته على قول ولي العهد "الخوف ليس بقاموس السعودي"

الشرق الأوسط
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ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
Credit: @Badermasaker

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الضوء، على ما وصفه بـ"أحد أجمل الردود" التي وصلته حول مقابلة ولي العهد.

جاء ذلك في تغريدة للعساكر على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "من أجمل الردود التي وصلتني عن لقاء ولي العهد.. مساء الخير أبوعبدالعزيز .. ما أقدر أرسل للأمير شعوري بس ودي أعبر عن كمية الأمان في كلمته ’حنا ما نخاف‘ تجسد أمان وحضن الوطن.. جعل تبطي سنينه يا رب وجعلنا كلنا أداه لتحقيق رؤيته.. هذا هو شعور كل سعودي وسعودية".

ونشر العساكر بمقطع فيديو جزءا من تصريحات ولي العهد والتي رد فيها على سؤال "مما تخاف يا سمو الأمير؟" حيث قال: "أنا اعتقد أن هذه ما هي موجودة في قاموس السعوديين أن السعودي يخاف.."

وتابع قائلا: "لا أعتقد أنه في أي سعودي يخاف.. بلا شك، نقلق نشيل هم نعمل على تجاوز هذا القلق أو الهم بحلول لكن الخوف ما اعتقد أنه موجود في قاموس السعودي"ز

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