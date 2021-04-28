دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الضوء، على ما وصفه بـ"أحد أجمل الردود" التي وصلته حول مقابلة ولي العهد.

من أجمل الردود التي وصلتني عن #لقاء_ولي_العهد (مساء الخير أبوعبدالعزيز ما أقدر أرسل للأمير شعوري بس ودي أعبر عن كمية الأمان في كلمته "حنا ما نخاف" تجسد أمان وحضن الوطن .. جعل تبطي سنينه يارب وجعلنا كلنا أداه لتحقيق رؤيته 🇸🇦). هذا هو شعور كل سعودي وسعودية 🙏🏼💚🇸🇦 https://t.co/aos0MXo6xW

جاء ذلك في تغريدة للعساكر على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "من أجمل الردود التي وصلتني عن لقاء ولي العهد.. مساء الخير أبوعبدالعزيز .. ما أقدر أرسل للأمير شعوري بس ودي أعبر عن كمية الأمان في كلمته ’حنا ما نخاف‘ تجسد أمان وحضن الوطن.. جعل تبطي سنينه يا رب وجعلنا كلنا أداه لتحقيق رؤيته.. هذا هو شعور كل سعودي وسعودية".

سمو ⁧#ولي_العهد: في قاموس السعوديين، لا وجود للخوف. #لقاء_ولي_العهد #رؤية_٢٠٣٠_واقع_يتحقق https://t.co/70u9FrZHnJ https://t.co/9ShDnM4LSI

ونشر العساكر بمقطع فيديو جزءا من تصريحات ولي العهد والتي رد فيها على سؤال "مما تخاف يا سمو الأمير؟" حيث قال: "أنا اعتقد أن هذه ما هي موجودة في قاموس السعوديين أن السعودي يخاف.."

وتابع قائلا: "لا أعتقد أنه في أي سعودي يخاف.. بلا شك، نقلق نشيل هم نعمل على تجاوز هذا القلق أو الهم بحلول لكن الخوف ما اعتقد أنه موجود في قاموس السعودي"ز