دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي الأردني، وفاة الأمير محمد بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني والممثل الشخصي له، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وولد الأمير محمد بن طلال في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 1940 في عمّان، وتلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية بالعاصمة الأردنية، قبل أن ينتسب إلى مدرسة بوسوليل في سويسرا وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة، حسبما أوردت قناة المملكة.

والتحق الأمير محمد بن طلال في عامي 1956 و1957 بالكلية العسكرية في بغداد، ثم انضم إلى الجيش العربي الأردني فور عودته إلى الأردن في كتيبة الحرس الملكي الخاص الأولى، ثم أصبح المرافق العسكري للعاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال.

وكان وليًا للعهد في الفترة من 1952 إلى 1962. وفي 1970، تم تعيينه رئيسًا لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وممثلا شخصيا للملك منذ 1973 حتى وفاته.

ويحمل الأمير محمد بن طلال رتبة مشير فخرية في القوات المسلحة الأردنية والعديد من الأوسمة الرفيعة من الأردن ومن دول أخرى.

وإلى جانب اللغة العربية، فإنه يتحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ومُلم أيضًا بالألمانية والتركية.

وتزوج من الأميرة تغريد في 28 يونيو/ حزيران 1981، ولديه نجلان من زواج سابق هما الأمير طلال المستشار الخاص للملك والأمير غازي كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي له.