دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات السعودية إغلاق ثمانية مدارس تركية في المملكة، مع نهاية العام الدراسي الحالي (2020 - 2021)، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ونقلت الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولها، الأربعاء، إن وزارة التعليم السعودية أبلغت المدارس التابعة لنظيرتها التركية في الرياض وتبوك والطائف وجدة، بشكل كتابي بقرار الإغلاق.

وجرى إبلاغ مدارس في الدمام وأبها شفيهًا بإغلاقها، وذلك خلال زيارات أجراها مسؤولي وزارة التعليم السعودية، وفقا للأناضول. إلى جانب مدارس تركية في مكة والمدينة المنورة، سيتم غلقها.

وتعتزم وزارة التعليم السعودية، حسب بيان قالت الأناضول إنه أُرسل إلى المدارس التركية، تقديم تسهيلات لتسجيل طلاب المدارس المغلقة، في مدارس أخرى.

ويدرس 2256 طالباً في المدارس التركية، في وقت رأت مصادر دبلوماسية تركية أنهم سيواجهون صعوبات في الانتقال إلى المدارس السعودية، لأنهم لا يجيدون اللغة العربية تمامًا.

ولم تصدر السلطات السعودية بيانا رسميًا حول القرار الذي تحدثت عنه وكالة أنباء الأناضول.

ويأتي القرار في وقت تحاول تركيا تحسين علاقاتها مع السعودية ودول الخليج، بعد فترة من توتر العلاقات، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتواجد التركي في عدد من دول النزاع بالمنطقة.

وفي مارس/أذار الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده مستعدة لتحسين العلاقات مع السعودية والإمارات.

وحينها، قال أوغلو، في تصريحات للأناضول والتلفزيون التركي: "بالنسبة لنا لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية"، وأضاف قائلا: " في حال أقدمت السعودية على خطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل والأمر ذاته ينطبق على الإمارات"، حسب تعبيره.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، لتهنئته بحلول شهر رمضان.