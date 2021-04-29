دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر هيئة كبار العلماء السعودية، الخميس، بياناً، علقت فيه على بعض تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حواره في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 20230.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن "تأكيد الأمير محمد بن سلمان على أن دستور المملكة ومنهجها الدائم هو كتاب الله وما صح عن رسول الله، من الأسس والمرتكزات التي قامت عليها هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، والتي نصَّ عليها النظام الأساسي للحكم".

وأضافت: "ومن هذا الدستور، الذي أكده ولي العهد، تستمد المملكة كل مبادئها ونظمها وبما لا يخالفه، ما نتج عنه الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية والرخاء. ونتيجة لذلك تنعم المملكة باعتدال ووسطية في كل مناحي الحياة".

واعتبرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن "الاعتدال الذي تحدث عنه ولي العهد هو سياسة حكم وحياة شعب". وقالت: "يستوي في ذلك حكامها وشعبها وعلى ذلك مؤسسات الدولة وسياسات الحكم ومناهج التعليم، وبهذه الوسطية والاعتدال اتصلت المملكة بالعالم، فأسهمت في استقراره وتنميته بما تتحدَّث عنه الأرقام والإحصاءات، ومن منطلق كونها مركز اعتدال حاربت المملكة الإرهاب بصوره كافة، وأصبحت في مقدمة الدول التي اجتثته من جذوره".

وحول المرجعية الدينية، قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن "ما أشار إليه ولي العهد من أن مرجع المسلم إن كان فردا أو جماعة هو كتاب الله وسنة رسوله دون التقيد بمذهب معين أو عالم معين هو ما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، ولا زال علماء المسلمين قديمًا وحديثًا ينهون عن تقليدهم ويأمرون بالرجوع إلى الوحي المعصوم".