استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية

تمام سلام يتحدث لـCNN عن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. هذه توقعاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستأنف لبنان وإسرائيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، الثلاثاء المقبل، بوساطة أمريكية.

وقال بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الفريق الأمريكي الذي يتوسط في مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، برئاسة السفير جون ديروشر، سيسافر إلى لبنان في 3 مايو/أيار المقبل.

وأوضح البيان أن الفريق الأمريكي سيتوسط في محادثات بين ممثلين من حكومتي إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية المتنازع عليها، بداية من الثلاثاء.

وأعرب المتحدث باس الخارجية الأمريكية عن ترحيب الولايات المتحدة باستئناف المحادثات.

وقال نيد برايس: "نحن ملتزمون بالوساطة وتسهيل المفاوضات بناء على طلب كلا البلدين بينما يعملان نحو اتفاقية تعود بالفائدة على المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين".