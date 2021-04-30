دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لو دريان، إن بلاده بدأت تطبيق إجراءات لمنع دخول شخصيات لبنانية إلى الأراضي الفرنسية "نعتبرها معرقلة للعملية السياسية وضالعة في الفساد".

وأضاف لو دريان، في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، أن الإجراءات التي اتخذتها باريس بحق الشخصيات اللبنانية تأتي طمع استمرار المسؤولين السياسيين في عرقلة تشكيل حكومة كفؤة والقيام بالإصلاحات في البلاد".

كان وزير الخارجية الفرنسي عقد مؤتمرًا صحفيًا، الخميس، مع نظيره المالطي افاريست بارتولو.

أكد لو دريان أن فرنسا مازالت تحتفظ باتخاذ خطوات إضافية بحق من يعيق الخروج من الأزمة في لبنان، بحسب بيان الخارجية الفرنسية.

ولم يوضح لو دريان أسماء الشخصيات التي طالتها الإجراءات الفرنسية.

ويشهد لبنان واحدة من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990)، مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تزامنا مع تأخر تشكيل الحكومة.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة، التي لم تخرج للنور منذ ذلك الحين.