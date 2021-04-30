دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الإعلامي السعودي، عضوان الأحمري، الجمعة، إلى دعم "الزراعة المحلية" في المملكة، ووقف استيراد بعض المنتجات الزراعية لتجنب حشوه بـ"الكبتاغون".

وقال الأحمري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "على غرار "صنع في السعودية" أتمنى دعم المنتج المحلي الزراعي وإطلاق حملة "زرع في السعودية".

وأضاف الإعلامي السعودي: "رمان الطائف وأعنابه وعسير، وزيتون الشمال، وغيرها من نبت الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا يغني عن استيراد ما يمكن حشوه بالكبتاجون وتهريبه، نستورد فقط ما لا تتلائم زراعته مع البيئة المحلية".

على غرار "صنع في السعودية" أتمنى دعم المنتج المحلي الزراعي وإطلاق حملة "زرع في السعودية". رمان الطائف وأعنابه وعسير، وزيتون الشمال، وغيرها من نبت الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا يغني عن استيراد ما يمكن حشوه بالكبتاجون وتهريبه. نستورد فقط ما لا تتلائم زراعته مع البيئة المحلية.

وكانت قد أعلنت السعودية منع منتجات الخضروات والفواكه اللبنانية من دخول أراضيها بعد ضيط ملايين حبات المخدر القادمة من الأراضي اللبنانية في شحنة "رمان".