دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بإطلاق نار من داخل سيارته أمام منزل مثيرا بذلك "رعب سكان الحي".

النيابة العامة السعودية، عقّبت على مقطع الفيديو ببيان على لسان مصدر مسؤول، جاء فيه: "بناءً على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما آثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه".

وأضاف المصدر في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "النيابة العامة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظا على أمان المجتمع وطمأنينته".

وتداولت وسائل إعلام سعودية مقطع الفيديو، ناشرة تصريحات مصدر النيابة العامة في الحادثة.