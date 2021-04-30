شاهد لحظة التدافع في "جبل ميرون" الذي أدى لمقتل العشرات في إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، نشر مقطع فيديو من حادثة التدافع في "قرية ميرون" والتي أودت بحياة 45 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية، صباح الجمعة.

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أدرعي علق قائلا: "لطفك اللهم"، معيدا نشر مقطع فيديو نشره ابراهيم مطر بتغريدة على صفحته بتويتر، والذي علق بدوله قائلا: "لطفك اللهم.. أحر التعازي لذوي المصابين والمتوفين".

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية في بيان أنها فتحت تحقيقا في "إهمال" محتمل لعناصر الشرطة التي كانت موجودة في الموقع خلال حادثة التدافع.

من جهته قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، إن أغلب المصابين في حادث التدافع خرجوا من المستشفيات ومستمرون بالخروج خلال اليوم، ملقيا الضوء على أن استجابة الكوادر الطبية السريع والفاعل لم يكن "مصادفة" باعتبار أنهم انهوا التدريبات السنوية لكوارث واسعة النطاق، الخميس.