إسرائيل: مصرع 45 شخصا وإصابة نحو 100 باحتفال عيد الشعلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لقي 45 شخصا مصرعهم، منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة وأصيب نحو 100 شخص إثر حادث تدافع وتزاحم في قرية ميرون قرب مدينة صفد خلال الاحتفالات بعيد الشعلة أو ما يُعرف باسم "لاغ باعومير".

جاء ذلك وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية على موقعها ذاكرة أن "الاحتفالات بعيد الشعلة التي اقيمت في باحة ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي في قرية ميرون قرب صفد شارك فيها حوالي مائة ألف شخص".

ولفت تقرير الهيئة الإسرائيلية أن "حالات الوفاة سجلت نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال التدافع على ما يبدو".

ونقلت الهيئة عن نجمة داود الحمراء أن الحالة الصحية لـ44 من المصابين في حادث التدافع "توصف ببالغة الخطورة و18 بالخطيرة و2 بالمتوسطة والباقين بالطفيفة"، لافتة إلى أن "إصابة العديد بحالة من الهلع، وأن من بين المصابين افراد من الشرطة".

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن "قوات من الجبهة الداخلية وسلاحي الجو والطب في جيش الدفاع قاموا بمد يد العون في عملية اجلاء القتلى والمصابين وأقيم في المكان مستشفى ميداني لتقديم العلاج الطبي لبعض الجرحى فيما تم نقل الاخرين بسيارات اسعاف ومروحيات الى خمسة مستشفيات مختلفة".