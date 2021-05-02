دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، عن السماح بسفر مواطنيها للخارج، لفئات محددة ممن تلقوا لقاح كورونا أو تعافوا من الفيروس أو من تقل أعمارهم عن 18 عاماً بشروط.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في بيان، إن القرار جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، مشيرا إلى البيان الصادر في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من 17 مايو/آيار.

وأضاف المصدر: "تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442 هجرية الموافق 17 مايو 2021 ميلادية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وحددت وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر للخارج كالتالي:

أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المسافرين سوف يطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وأكدت الداخلية السعودية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.