دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان على اعترافها بالفضل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته وشعبه، مشددة على الوفاء لكرم الضيافة وعدم المساس باستقرار تركيا، بعض لقاء للجماعة مع حزب تركي معارض.

وكان حزب السعادة التركي المعارض قد أعلن في 21 أبريل/ نيسان الجاري عن لقاء بين رئيس الحزب تمل كرم الله أوغلو ووفد من جماعة الإخوان المسلمين بقيادة همام علي يوسف عضو مجلس شورى الجماعة.

Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvân-ı Müslimîn) Türkiye Sorumlusu Hammam Ali Youssef ve beraberindeki heyeti kabul etti. https://t.co/LChfFG9c41

وجاء لقاء الإخوان مع الحزب التركي المعارض، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الرسمية بين نظامي الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي محاولات للتقارب، بعدما انقطعت العلاقات وتضررت بشدة إثر الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، فيما فتحت تركيا أبوابها لعناصر الإخوان والمعارضين الهاربين من مصر.

وأشار نائب المرشد العام للإخوان إبراهيم منير، في بيان نشره موقع "الحرية والعدالة" التابع للجماعة، إلى الزيارة، قائلا إنه "قام بها رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات المصرية، يضم ممثلي عدة قوى سياسية مصرية – ومنهم جماعة الإخوان المسلمين – ممن استقبلتهم تركيا كلاجئين سياسيين، للعاصمة التركية أنقرة في 21 أبريل، بهدف الالتقاء مع بعض المؤسسات التركية المجتمعية، لتوضيح أحوال ومتطلبات المصريين اللاجئين إلى تركيا".

وأضاف منير: "إننا نتقدم بكامل الشكر والتقدير للرموز التركية الكريمة التي اتسع صدرها لسماع آلام الذين وجدوا الأمن والأمان على هذه الأرض الطيبة وشعبها صاحب التاريخ العريق والمشهود له بالتعامل الكريم مع من يستغيث به".

وتابع نائب المرشد العام للإخوان بالقول: "بهذه المناسبة، فإننا ومع واجب الاعتراف بالفضل لأصحاب الفضل تركيا، رئيساً وحكومةً وشعباً، نؤكد باسم جماعة الإخوان المسلمين الوفاء الكامل لكرم الضيافة والالتزام بواجباتها واحترام كل القوانين والنظم والأعراف وعدم المساس باستقرار وأمن هذا البلد".