دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى شيخ الأزهر الشريف في مصر، أحمد الطيب، الإثنين، أن التيار "الإصلاحي الوسطي" هو الجدير بمهمة تجديد الدين في حين أخفق تيار "الانغلاق" بذلك.

وقال الطيب في برنامجه الرمضاني: "اليوم لا يخامرنا أدنى شك في أن التيار الإصلاحي الوسطي هو الجدير وحده بمهمة التجديد الذي تتطلع إليه الأمة، وأعني به التجديد الذي لا يشوه الدين ولا يلغيه، وإنما يأخذ من كنوزه ويستضيء بهديه، ويترك ما لا يناسب من أحكامه الفقهية إلى فتراتها التاريخية التي قيلت فيها".

وأضاف شيخ الأزهر قائلا: "أخفق تيار الانغلاق بعدما راهن على قدرة المسلمين على الحياة بعد أن يوصدوا أبوابهم في وجه حضارة الغرب وتدفق ثقافته، وتيار المتغربين والحداثيين لم يكن بأحسن حظا، حين أدار ظهره للتراث، ولم يجد حرجا ولا بأسا في السخرية والنيل منه، وكان دعاته كمن يغرد خارج السرب، وزادوا المشهد اضطرابا"، حسب قوله.

ونشرت صفحة الأهر الشريف الرسمية على موقع تويتر تصريحات الطيب وشاركت متابعيها الحلقة الكاملة.

ويدعو الأزهر إلى الإسلام الوسطي المعتدل في مواجهة التيارات الإسلامية المتطرفة التي حاربها دول عربية وإسلامية عدة في المنطقة فكريا وعسكريا.