دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد، احتجاجاً على "دخول" وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للأراضي العراقية "دون موافقة" السلطات العراقية.

وقالت الخارجية العراقية إن الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية السيد نزار الخيرالله استدعى القائم بأعمال السفارة التركية، إلى مبنى الوزارة، وسلمه مذكرة احتجاج عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وإدانتها من قيام وزير الدفاع التركي خلوصی أكار بالتواجد داخل الأراضي العراقية بدون تنسيق او موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، ولقائه قوات تركية تتواجد داخل الأراضي بصورة غير مشروعة".

وأضافت الخارجية العراقية أنه تم أيضا إدانة "تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق". وأعربت الحكومة العراقية عن رفضها "بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية".

وأكدت الخارجية العراقية أن "الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة"، مشددة على "ضرورة تذكير الجارة تركيا أن الركون إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية التحديات الأمنية المشتركة".

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، الأحد بأن أكار زار مقر قيادة العمليات الجوية الجارية شمالي العراق، في ولاية أسكي شهير غربي تركيا، دون إشارة إلى دخوله للأراضي العراقية.