دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه نائب أمير المنطقة الشرقية، أحمد بن فهد بن سلمان، الإثنين، بتوفير مقر ثابت ونظامي للسيدة "أم زياد" بائعة الخضار التي تعرضت لتنمر بسبب مقطع فيديو نشره لها أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عُرفت على موقع تويتر باسم "أم زياد الدمام".

ونشرت إمارة المنطقة الشرقية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تغريدة جاء فيها: "يوجه بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة أم زياد الدمام التي تعرضت للتنمر والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشمل التوجيه الكريم لأمانة المنطقة الشرقية تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد اسواق الخضار بالدمام".

وأضافت الإمارة في تغريدة أخرى قائلة: "وأجرى سموه اتصالاً بالسيدة المتضرره، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضروات، وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية".

وتابع حساب المنطقة الشرقية بالقول: "وعبر أمين الشرقية المهندس فهد الجبير عن شكره وتقديره لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية، مؤكداً انه جري على الفور تجهيز المقر، وسيم منحه للسيدة غداً الثلاثاء... من جانبها قدمت السيدة خزنه زيد شكرها وتقديرها لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية واتصاله وتشجيعه، ودعت الله أن يحفظ القيادة الكريمه"، حسب قولها.

وكانت قد أثار مقطع الفيديو الذي شهد تنمر أحد الاشخاص على السيدة غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان يسألها عن جنسيتها ويتهمها بتعذيب نفسها (عبر الجلوس في الشمس الحارقة بنهار رمضاني) مقابل استعطاف الناس كي يشتروا منها ورفض مكرمات الحكومة والمساعدات التي تقدمها للمواطنين السعوديين عبر الضمان الاجتماعي.

وروت السيدة المذكورة القصة وما حدث معها في حوار مع قناة "العربية" السعودية، وتحدثت عن تفاصيل واقعة الفيديو المثيل للجدل.