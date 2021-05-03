دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر الاثنين، 8 أوامر ملكية اشتملت على تعيينات كان من بينها تعيين وزير للاقتصاد بعد إعفاء سلفه منذ مارس/ آذار 2020 وتولي محمد الجدعان وزير المالية السعودي هذه الحقيبة منذ حينه.

وفيما يلي الأوامر الصادرة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

1- تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً للعاهل السعودي بمرتبة وزير، بالإضافة إلى تعيينه رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

2- تعيين عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

3- تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

4- تعيين خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

5- اعفاء أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعيين خالد بن عبدالله السبتي خلفا له.

6- تعيين أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

7- تعيين ايمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

8- بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.