دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ستلتقي البعثة الإسرائيلية للمفاوضات حول ترسيم الحدود مع لبنان، بنظيرتها اللبنانية، الثلاثاء، في قاعدة اليونيفيل في منطقة الناقورة.

وكتب الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، بر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "البعثة الإسرائيلية للمحادثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ستستأنف غدا المفاوضات مع البعثة اللبنانية في قاعدة اليونيفيل في الناقورة".

وأضاف جندلمان قائلا: "سيعقد الاجتماع بحضور الوسيط الأمريكي جون دروشر"، وتابع: "تسعى البعثة الإسرائيلية في هذه اللقاءات إلى بحث الامكانية للتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وإيجاد حل سيسمح بتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة من أجل توفير الرفاهية لسكانها"، حسب قوله.

وكانت قد أُجلن المفاوضات في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بعد 4 جولات من أجل التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية.