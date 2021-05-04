الإمارات تعلن تمديد تعليق دخول المسافرين من الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية، الثلاثاء، تمديد تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك "يشمل تمديد تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات بين البلدين حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات، كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الهند إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين البلدين، والوفود الرسمية و طائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار و في اليومين الرابع و الثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code .".

الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أكدت على أنه "يشترط على المسافرين القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين".

وأهابت الهيئة وفقا لما نقلته الوكالة الإماراتية "من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى".