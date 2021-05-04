أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، توصل الإدارة الأمريكية لاتفاق مع إيران بشان الإفراج عن 4 معتقلين أمريكيين لديها، في حين أكدت أن المباحثات جارية مع طهران بشأن إعادتهم إلى بلادهم مشيرة إلى أن هذه المحادثات منفصلة عن تلك المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.

وقالت ساكي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في البيت الأبيض: "المحادثات حول إعادة الأمريكيين المحتجزين في إيران جارية، ورفعت إلى أعلى مستوى خلال المفاوضات الجارية، وغالبا ما تكون هذه النقاشات غير مباشرة ولدينا قنوات التواصل الخاصة بنا، بالطبع، وهذه المحادثات منفصلة عن تلك المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران في فيينا".

وتابعت المتحدث باسم البيت الأبيض قائلة: "لكن هناك التزام ورغبة من جانب الإدارة بإعادة هؤلاء المحتجزين"، نافية التقارير التي تحدثت عن التوصل لاتفاق مع طهران على إطلاق سراحهم.

وكان قد نفى كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين، تلك التقارير التي تحدثت عن قبول إيران بالإفراج عن المحتجزين الأمريكيين مقابل تخفيف العقوبات على طهران واصفا تلك المعلومات بـ"غير الصحيحة"، كما نفت الخارجية الأمريكية التوصل لاتفاق مع إيران بهذا الشان.