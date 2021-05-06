منظمات مصرية تطلق مبادرة "أول سبع خطوات" من أجل أوضاع حقوق الإنسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة العفو الدولية، الخميس، عن دعمها لمبادرة أطلقتها منظمات حقوقية مصرية باسم "أول سبع خطوات" من أجل أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقالت منظمات حقوقية مصرية إنها تدعو "جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمصريين في الداخل أو في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه القائمة للمطالبة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية"، بحسب ما جاء في دعوة التوقيع على المبادرة.

وجاءت الدعوة من منظمات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير" و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات".

وحددت المنظمات المصرية الخطوات السبع الأولى كما يلي:

‎الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي. إنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف "تدوير" السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون. ‎رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة. ‎تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها. إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني. سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء. رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي.