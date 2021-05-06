وزير خارجية فرنسا يصل قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، في زيارة سيجري خلالها لقاءات بهدف تحريك الجمود السياسي في البلاد.

وكان الوزير الفرنسي قد صرح، الأربعاء عشية زيارته لبنان بأنه يحمل رسالة "شديدة اللهجة" إلى المسؤولين السياسيين في لبنان، حيث قال في تغريدة على حسابه بتويتر: "سأكون في لبنان يوم غد مُوجّهًا رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين السياسيين ورسالة تعبّر عن تضامننا التام مع اللبنانيين".

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "سنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، ولقد اتّخذنا تدابير وطنية، وهذه ليست سوى البداية".

وقال لو دريان إن زيارته "تؤكّد تضامن فرنسا في مجال التعليم والطبابة والآثار، ودعمها اللبنانيين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل بلدهم".