دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، الخميس، زيارة إلى مملكة البحرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وكان الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز الاستخبارات الوطني البحريني، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، في استقبال رئيس جهاز الموساد لدى وصوله المملكة.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية، بحث الجانبان خلال الزيارة آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتمنيا في ختام لقائهما بأن يسود التعايش بين شعوب المنطقة في كنف الأمن والاستقرار والتسامح المستدام بما يؤسس لمرحلة قادمة من السلام والتقدم والازدهار للجميع.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت البحرين وإسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات، تلاه زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين.