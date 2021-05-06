عون يستقبل وزير خارجية فرنسا وينتقد "المعنيين" بتشكيل الحكومة اللبنانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في قصر بعبدا، حيث وجه عون انتقادات لمن وصفهم بـ"المعنيين" بتشكيل الحكومة، وذلك وسط خلافات بينه وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وقال عون إن هناك "أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب"، مضيفا أنه "سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية في هذه المسألة على رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات"، وفقا لما نقله موقع الرئاسة اللبنانية.

وأفاد موقع الرئاسة بأن عون "عرض المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة شارحا المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية بموجب الدستور المؤتمن عليه، ومسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس النواب، مشيراً إلى كلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل".

وأكد عون أن "تحقيق الإصلاحات، وفي مقدمها التدقيق المالي الذي يشكل البند الأول في المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، هو أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي".

وطلب عون من لودريان "مساعدة فرنسا خصوصا والدول الأوروبية عموما، في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج"، مؤكدا أن ذلك "يساعد على تحقيق الإصلاحات وعلى ملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة إلى لبنان، أو هدر الأموال بالفساد أو بتبييضها وذلك استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".