دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن أمر القبض على وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، "له علاقة بالوظيفة العامة ولا علاقة له بالشركات التي يديرها".

وأضاف وزير الخارجية القطري، في تصريحات لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن "المؤسسات القطرية قائمة على أسس واضحة من الحوكمة والعمل لا يتأثر بغياب شخص".

وأكد الوزير أنه "لا أحد فوق القانون في قطر والتحقيق مع وزير المالية ما زال قائمًا".

ويتولى العمادي منصب وزير المالية القطري منذ عام 2013. وبحسب موقع مكتب الاتصال الحكومي القطري يتولى العمادي أيضا مناصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ورئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني، ونائب مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وعضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

كان الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، قد أصدر أمرًا بإعفاء وزير المالية من منصبه، الخميس، بعد صدور قرار من النائب العام بالقبض عليه.

وأوكل أمير قطر إلى وزير التجارة والصناعة، علي بن أحمد الكواري، تولي مهام منصب القائم بأعمال وزير المالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

ونشرت "قنا" بياناً مقتضبا من مكتب النائب العام القطري جاء فيه: "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي"، دون توضيح ما هي الأوراق أو التقارير.

وأضاف البيان أن النائب العام "أمر بسؤاله (وزير المالية) عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة". وتابع البيان بأن "النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".