دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مواجهات في القدس، مساء الخميس، عقب مائدة إفطار تضامني مع أهالي الشيخ جراح، المهدد بالإخلاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأفادت "وفا" بأن فلسطينيين مشاركين في الحدث التضامني تعرضوا للاعتقال، من بينهم أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور.

وأضافت "وفا" أن "مستوطنين اعتدوا على موائد إفطار رمضانية نُصبت في حي الشيخ جراح تضامنا مع أهالي الحي المهددين بالإخلاء من منازلهم لصالح الاستيطان، وقاموا برش غاز الفلفل على الصائمين بالتزامن مع موعد الإفطار".

وحصل إسرائيليون بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مستندين إلى أن عائلات يهودية كانت تعيش هناك قبل الفرار في حرب 1948. ويريدون إجلاء 58 فلسطينيًا آخر، وفقًا لمنظمة "السلام الآن".

يأتي هذا في وقت رحبت الرئاسة الفلسطينية ببيان مشترك لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، يطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف خطط التوسع الاستيطاني.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، الخميس، إن البيان الأوروبي "أكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتهدد آفاق الحل السلمي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، إلى جانب عمليات الإخلاء المستمرة في القدس الشرقية، بما في ذلك في الشيخ جراح، ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334"، وفقا لوكالة "وفا".

ويشارك أهالي حي الشيخ جراح وناشطون فلسطينيون في احتجاجات متواصلة منذ أيام، اعتراضًا على قرارات تقضي بإخلاء منازل سكان الحي لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.

وسبق أن طلبت محكمة إسرائيلية من أهالي حي الشيخ جراح والمستوطنين التوصل إلى اتفاق.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية عقد جلسة الاثنين المقبل، بعد أن قدم الأهالي طلب استئناف جديد وتقديم بيانات جديدة من أجل تثبيت ملكية الأراض لأهالي الشيخ جراح، بحسب "وفا".

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات إسرائيلية أطلقت طلقات مطاطية تجاه المواطنين المتواجدين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأشعلت قضية حي الشيخ جراح في القدس ما يشبه أزمة دبلوماسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بسبب مخطط إسرائيلي لبناء 200 وحدة سكنية فيه.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية مصادقتها لـ 14 اتفاقية، وتسليمها إلى أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي وثائق جديدة تضاف إلى مجموعة من وثائق سابقة كانت قد سلمتها أيضا للجانب الفلسطيني، تدعم تثبيت حقوق أهالي الحي بأراضيهم وممتلكاتهم.

وجاء إعلان الوزارة في تصريح رسمي وصلت CNN بالعربية نسخة منه، قالت فيه إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، صادقت اليوم على 14 اتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية "سابقا"، وأهالي حي الشيخ جراح (في العام 1956)، زوّدها بها الأهالي، وقامت بتسليمها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم.