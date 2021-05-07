أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء تجميد مليار دولار من الأموال الإيرانية التي يمكن أن تستخدمها البلاد في الإغاثة الإنسانية، وسط مفاوضات من أجل الولايات المتحدة لإعادة الدخول في الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة إيران إلى الامتثال لشروطه.

وليس من الواضح ما إذا كان الإفراج عن الأموال سيحدث من جانب واحد، لكن أحد خطوط التفكير هو أنه يمكن أن يكون بمثابة بادرة حسن نية مفيدة لطهران، وفقًا لثلاثة أشخاص اطلعوا على المداولات الداخلية، حيث تدخل محادثات فيينا الثانية شهرًا دون علامات ملموسة حتى الآن على حدوث انفراج. فيما يواصل الإيرانيون المطالبة بتخفيف العقوبات مقابل الامتثال للاتفاق النووي.

ولن يتم تقديم الأموال نقدًا؛ بدلاً من ذلك، سيتم تخصيصها لقناة سويسرية، تُعرف باسم ترتيب التجارة الإنسانية السويسرية، التي تم إنشاؤها العام الماضي للسماح بإرسال المساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والدواء إلى إيران دون انتهاك العقوبات الأمريكية.

وقال أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين إن الخطة تواجه معارضة من الصقور المناهضين لإيران في الكونغرس المُطلعين على المناقشات. وقال العضو إن البعض في الكونغرس ينظرون إلى فكرة إلغاء تجميد أي من أموال إيران على أنها تنازل من شأنه أن يقلل من نفوذ الولايات المتحدة.

لكن بعض الخبراء يرون في هذه الخطوة شيئًا يمكن أن يخلق زخمًا في المحادثات.

وقال توماس كنتريمان، الذي شغل منصب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية من 2011 إلى 2017: "إذا أظهر نوعًا من حسن النية الذي يمكن أن يؤدي إلى حسن نية متبادلة من الجانب الإيراني، فمن المحتمل أن يكون خطوة جيدة إلى الأمام".

وأكد مساعد ديمقراطي في الكونغرس بشكل منفصل أن فريق التفاوض الأمريكي قد تشاور مؤخرًا مع أعضاء الكونغرس حول الإغاثة الإنسانية وكيف يمكن أن ينجح ذلك، بما في ذلك إلغاء تجميد الأموال لوضعها في القناة السويسرية.

وأقر مسؤول أمريكي بأن الخطة قيد الدراسة، لكنه قال إن الهدف الرئيسي للمفاوضين الأمريكيين في الوقت الحالي هو العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي.

وقال الخبراء إن الخيار الآخر هو السماح للولايات المتحدة لصندوق النقد الدولي بالموافقة على طلب من إيران بمبلغ 5 مليارات دولار لمكافحة جائحة كوفيد -19.

وسعت إدارة ترامب إلى منع هذا القرض، بحجة أن إيران يمكن أن تحول الأموال لتعزيز اقتصادها.

وتواصلت سي إن إن مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي للتعليق.

ويؤكد الجدل على حساسية المفاوضات وكشف أيضًا عن خلاف بين البيت الأبيض ومبعوثه الرئيسي للمحادثات، روب مالي، حيث تحاول الإدارة الجديدة موازنة المفاوضات مع الاعتبارات السياسية في الداخل.

وقال أشخاص مطلعون على هذه الجهود، إن مالي كان يضغط منذ عدة أشهر لإلغاء تجميد الأموال واستخدامها لأغراض إنسانية. لكن مصدرًا مطلعًا قال إن البيت الأبيض كان مترددًا في الإفراج عن أي من الأموال قبل إحراز أي تقدم في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني.

ووجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما معارضة شديدة من الجمهوريين عندما تم الكشف عن قيام إدارته بتحويل حوالي 1.7 مليار دولار إلى إيران في أوائل 2016. ثم، كما هو الحال الآن، كانت الأموال من الناحية الفنية تخص إيران على أي حال ولم تأت من دافعي الضرائب الأمريكيين. لكن رد الفعل كان سريعًا، وانتقد الرئيس السابق دونالد ترامب القرار مرارًا وتكرارًا أثناء الحملة الانتخابية وأثناء وجوده في منصبه سحب الولايات المتحدة في نهاية المطاف من الصفقة الإيرانية في 2018 وفرض عقوبات جديدة طالبت إيران بإزالتها بالكامل قبل أن تعود البلاد إلى الامتثال للاتفاق النووي.

وقال أشخاص مطلعون على المداولات إن المناقشات حول إلغاء تجميد الأموال تأتي أيضًا وسط تراجع التفاؤل بأن هناك انفراجًا في المحادثات والعودة الكاملة للاتفاق النووي قبل انتخابات يونيو/حزيران الإيرانية، مما قد يؤدي إلى تصدر المزيد من المتشددين في البلاد. وبالتالي جعل إبرام صفقة مع الولايات المتحدة أكثر صعوبة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، متحدثا إلى الصحفيين قبل بدء جولة جديدة من المحادثات في فيينا يوم الجمعة، إن المفاوضات حتى الآن "ساعدت في بلورة الخيارات" التي يتعين أن تتخذها كل من إيران والولايات المتحدة. وقال المسؤول إن العودة إلى الاتفاق قد تكون "سريعة نسبيًا" لأننا "لا نبتكر شيئًا جديدًا"، لكن هذا التقدم "هو في النهاية مسألة قرار سياسي يجب اتخاذه في إيران".

وأفادت وسائل الإعلام الموالية لإيران في نهاية الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة وافقت على إلغاء تجميد 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية وترتيب مبادلة الأسرى كجزء من المفاوضات، لكن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت تقارير حول تبادل الأسرى باعتبارها كاذبة.